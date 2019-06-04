Сардана Авксентьева: «Дети не должны убирать мусор»

4 Июнь 05:31 2019-06-17T10:05:28+03:00

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3 июня на общегородской планерке мэр города Сардана Авксентьева подчеркнула, что дети не должны заниматься санитарной очисткой.

«По летнему труду подростков есть очень большая востребованность. Когда накануне я встречалась с многодетными матерями, они все говорят – дети хотят работать! Мы, в свою очередь, говорим о том, что дети не должны убирать мусор, этим вопросом занимаются взрослые люди, соответствующие структуры и предприятия», - сказала мэр.

Сардана Владимировна поручила рассмотреть вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних горожан на время каникул на Координационном совете по предпринимательству. «Может быть кто-то из бизнеса поможет, возьмет ребят на летний период. Дети хотят работать: на ярмарку вакансий пришло больше детей, чем было рабочих мест», - резюмировала глава города и поручила оперативно проработать вопрос руководителю профильного департамента по предпринимательству Светлане Василенко.

ИСТОЧНИК KP.RU