Открыто движение по наплавным мостам на дороге А-331 в Якутии
Организовано круглосуточное дежурство дорожных служб
Наплавной мост через р. Тюкян
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Завершилось строительство наплавных мостов на федеральной трассе А-331 через реки Тюкян и Малая-Ботуобуя.
Дорожниками проведены работы по наведению наплавного моста, с обоих берегов отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.
Официально мосты будут открыты:
- через р. Тюкян - с 31 мая 2019 года
- через р. Малая-Ботуобуя – с 03 июня 2019 года
Управление федеральной автомобильной дороги «Вилюй» просит водителей быть внимательными при движении по наплавным мостам и соблюдать правила дорожного движения.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
ИСТОЧНИК KP.RU