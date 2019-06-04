Открыто движение по наплавным мостам на дороге А-331 в Якутии

СЕГОДНЯ 04:18 2019-06-04T04:22:07+03:00

Наплавной мост через р. Тюкян

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Завершилось строительство наплавных мостов на федеральной трассе А-331 через реки Тюкян и Малая-Ботуобуя.

Дорожниками проведены работы по наведению наплавного моста, с обоих берегов отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Официально мосты будут открыты:

- через р. Тюкян - с 31 мая 2019 года

- через р. Малая-Ботуобуя – с 03 июня 2019 года

Управление федеральной автомобильной дороги «Вилюй» просит водителей быть внимательными при движении по наплавным мостам и соблюдать правила дорожного движения.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

ИСТОЧНИК KP.RU