2019-06-04T04:22:07+03:00
Общество

Открыто движение по наплавным мостам на дороге А-331 в Якутии

Организовано круглосуточное дежурство дорожных служб
Мария Удовкина
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Наплавной мост через р. ТюкянНаплавной мост через р. Тюкян
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Завершилось строительство наплавных мостов на федеральной трассе А-331 через реки Тюкян и Малая-Ботуобуя.

Дорожниками проведены работы по наведению наплавного моста, с обоих берегов отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Официально мосты будут открыты:

- через р. Тюкян - с 31 мая 2019 года

- через р. Малая-Ботуобуя – с 03 июня 2019 года

Управление федеральной автомобильной дороги «Вилюй» просит водителей быть внимательными при движении по наплавным мостам и соблюдать правила дорожного движения.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

ИСТОЧНИК KP.RU

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