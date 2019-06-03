В Якутии начался третий этап перехода на цифровое телевещание
Начался третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание. В Якутии сегодня отключены: 1-й канал, «Россия-24», «Карусель», «Культура», НТВ, ТВ-Центр, Рен-ТВ и другие.
К сожалению, в федеральную целевую программу в настоящий момент не попало 250 населенных пунктов Якутии, некоторые из которых не подготовлены к приему современного спутникового телевидения.
-Сейчас ведем работу по обеспечению населения спутниковыми антеннами для приема общероссийских федеральных сигналов, - прокомментировал Андрей Ребров, директор центра телевидения и радиовещания. Он также отметил, что малоимущим все расходы будут компенсированы.
Кроме того, ожидаются изменения по радиотрансляции «Россия-1». В 14 населенных пунктах, где есть это радио, слушать его можно будет еще до 1 июля. Таковы правила перехода на цифровое вещание.
С 3 по 10 июня на канале «Россия-1» будет транслироваться информационный ролик о том, как настроить цифровое вещание.
ИСТОЧНИК KP.RU