2019-06-03T11:51:23+03:00
Общество

В Якутии начался третий этап перехода на цифровое телевещание

Население будет обеспечено спутниковыми антеннами
Мария Удовкина
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В эфире промышленных городов осталось вещание телеканала «Якутия-24», во всех других населенных пунктах республики — НВК «Саха».В эфире промышленных городов осталось вещание телеканала «Якутия-24», во всех других населенных пунктах республики — НВК «Саха».Фото: Архив "КП"
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Начался третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание. В Якутии сегодня отключены: 1-й канал, «Россия-24», «Карусель», «Культура», НТВ, ТВ-Центр, Рен-ТВ и другие.

К сожалению, в федеральную целевую программу в настоящий момент не попало 250 населенных пунктов Якутии, некоторые из которых не подготовлены к приему современного спутникового телевидения.

-Сейчас ведем работу по обеспечению населения спутниковыми антеннами для приема общероссийских федеральных сигналов, - прокомментировал Андрей Ребров, директор центра телевидения и радиовещания. Он также отметил, что малоимущим все расходы будут компенсированы.

Кроме того, ожидаются изменения по радиотрансляции «Россия-1». В 14 населенных пунктах, где есть это радио, слушать его можно будет еще до 1 июля. Таковы правила перехода на цифровое вещание.

С 3 по 10 июня на канале «Россия-1» будет транслироваться информационный ролик о том, как настроить цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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