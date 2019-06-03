2019-06-03T08:31:22+03:00
Происшествия

В ДТП под Якутском столкнулись сразу три машины, 5 человек получили травмы

Виновница аварии была пьяна
Нинель ГУСЕВА
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Проводится расследование.Проводится расследование.
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В ДТП под Якутском столкнулись сразу три машины, 5 человек получили травмы.

Авария произошла утром 3 июня на Намском тракте в микрорайоне Марха.

Как выяснилось, 30-летняя женщина-водитель «Митсубиси Шариот» не справилась с управлением и столкнулась с «Тойотой Королла», а затем и с ехавшей вслед за ней «Волгой».

Приехавшая на место ДТП карета скорой помощи увезла в больницу пятерых человек. По предварительным данным, водитель «Тойоты» получил травму головы, сидевшая рядом с ним женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, без сознания.

Различные травмы получили и ехавшие с ними двое детей, 5 и 8 лет, один из них к приезду скорой также был без сознания.

Саму виновницу аварии увезли в больницу с травмами ноги. Со слов очевидцев происшествия, автоледи была пьяна.

Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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