2019-06-03T05:45:18+03:00
Общество

В Якутске пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей

Горожан ждут кратковременные перебои с горячей водой
Нинель ГУСЕВА
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После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка тепловых сетей к грядущему отопительному сезону.После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка тепловых сетей к грядущему отопительному сезону.
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С 4 по 6 июня в Якутске будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер. Как отметили в пресс-службе Якутской ТЭЦ, горожан ждут кратковременные перебои с горячей водой.

Во время испытаний для выявления и своевременной ликвидации дефектов будут проверены 472 км теплосетей. Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться к трубопроводам и не проводить работ на тепловых сетях.

После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка тепловых сетей к грядущему отопительному сезону: капремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, произвести замену тепловых сетей и оборудования котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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