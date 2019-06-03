2019-06-03T05:19:31+03:00
Общество

Два города Якутии стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

Они получат из федерального бюджета по 40 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах страны.В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах страны.
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Нюрба и Покровск вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его цель – дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднять их значимость и качество жизни.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов РФ. 80 проектов-победителей из 46 регионов страны получат финансирование из федерального бюджета в размере от 40 до 85 млн рублей.

Все проекты прошли техническую и квалификационную экспертизу. Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия.

В конкурсе среди малых городов с населением до 10 тысяч человек в число победителей вошли Нюрба и Покровск. Они получат из федерального бюджета по 40 млн рублей.

Конкурс впервые прошел в 2018 году. За два года благодаря ему будет реализовано 160 проектов в 63 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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