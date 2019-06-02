Ледоход на реках Якутии проходит спокойно

СЕГОДНЯ 05:59 2019-06-02T05:59:04+03:00

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района.

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Активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка - в 130 км ниже села Кюсюр, уровень воды 2281 см при критическом 3150 см, густой ледоход.

На реке Колыма ледоход проходит в Нижнеколымском районе. Нижняя кромка ледохода - в 62 км ниже поселка Черский , средний ледоход.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Лед тает на месте, наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова.

На реке Индигирка активная фаза ледохода - на территории Аллайховского района. Его нижняя кромка - в 45 км ниже поселка Оленегорск, густой ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 8 км выше поселка Казачье, густой ледоход.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского и Булунского районов. Нижняя кромка ледохода - в районе гидропоста Тюмяти, уровень воды составляет 852 см при критической отметке 2600 см, густой ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU