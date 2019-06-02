В Якутске появился Сквер влюбленных со светомузыкальными фонтанами

СЕГОДНЯ 05:53 2019-06-02T06:00:00+03:00

В Сквере влюбленных может зародиться новая традиция – сюда будут заезжать молодожены для фотосессий.

Название было выбрано по итогам конкурса в соцсетях

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В День защиты детей в новом микрорайоне «Прометей» Автодорожного округа Якутска торжественно открыли Сквер влюбленных со светомузыкальными фонтанами.

Название сквера было выбрано по итогам конкурса, объявленного в социальных сетях. Поступило порядка 600 предложений от горожан, в том числе Сквер согласия, Сквер мечтателей, Сквер добрососедства, «Триада», «Триколор», «Огни Прометея», «Афина», «Мелодия любви» и другие.

В Сквере влюбленных может зародиться новая традиция – сюда будут заезжать молодожены для фотосессий.

1 июня, в день открытия сквера, в социальных сетях прошел флэшмоб с хештегом #фонтанпрометей.

ИСТОЧНИК KP.RU