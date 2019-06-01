СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-01T09:52:43+03:00

Вскоре будет запущена подобная акселерационная программа для работников сферы туризма.

На участие в программе поступило 150 заявок со всей республики

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В Якутске объявили имена победителей акселерационной программы «Fast Force». Обучение проходило в республиканской бизнес-школе с 4 марта по 29 мая.

Основная цель программы – стимулирование развития предпринимательства. Из 150 поступивших заявок отобрали 60.

3 месяца начинающие предприниматели посещали лекции и семинары, встречались с известными бизнесменами, учились финансовому планированию, привлечению инвестиций и маркетингу. При содействии экспертов и тьютеров они смогли упаковать свою идею и составить бизнес-план.

До финала дошли 12 наиболее перспективных проектов. Победителями программы стали Анастасия Калашникова c проектом «Центр поддержки материнства», Снежана Назарова с проектом «Мастерская игрушек, сувениров и декоративных изделий» и Наталья Борисова - «Ykt.botanik». Каждый получил сертификат на 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта от главы республики.

По словам главы Минпреда Якутии Ирины Высоких, вскоре будет запущена подобная акселерационная программа в сфере туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU