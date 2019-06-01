Главный университет Якутии озвучил количество бюджетных мест на будущий учебный год

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-01T04:39:27+03:00

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В 2019-2020 учебном году в Северо-Восточном федеральном университете будет 3527 бюджетных мест. Студенты смогут пройти целевое обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры.

По направлениям бакалавриата и специалитета выделено 2388 мест, в том числе 396 – на целевое обучение. Больше всего бюджетных мест в Мединституте – 245, в Институте математики и информатики – 200, в Физико-техническом институте – 196. По заочной форме обучения примут 326 бюджетников, 43 из них – на целевое обучение.

592 человека могут поступить на очную магистратуру, из них целевиков – 92. На очно-заочную форму обучения могут поступить на бюджет 41 претендент, в том числе 5 целевиков. 54 человека смогут обучаться за счет бюджетных ассигнований заочно, 8 из них – на целевом.

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выделено 53 бюджетных места, в том числе 12 целевых. Еще 174 бюджетника будут приняты в ординатуру, в том числе 134 по целевому набору.

ИСТОЧНИК KP.RU