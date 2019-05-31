2019-05-31T12:00:19+03:00
Общество

На центральной площади Якутска установили камеры наблюдения с функцией распознавания лиц

За порядком в столице республики следит 121 видеокамера
Нинель ГУСЕВА
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Установка камер наблюдения в Якутске началась в 2008 году.Установка камер наблюдения в Якутске началась в 2008 году.
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На центральной площади Якутска установили камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Всего в столице республики за порядком следит 121 видеокамера.

Установка камер наблюдения в Якутске началась в 2008 году. Первые камеры были установлены на площади Орджоникидзе.

Постепенно видеонаблюдением были охвачены все районы города. С каждым годом качество передаваемого на центральный пункт изображения становится все лучше. Так, камеры в районе площади Ленина оснащены программой распознавания лиц.

Кроме того, в людных местах проводится установка тревожных кнопок «Гражданин – полиция».

На одном из ближайших заседаний депутаты Гордумы Якутска рассмотрят вопросы установки дополнительных камер на городских автостоянках и обеспечения видеонаблюдением района Сайсары, финансирование которого было сокращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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