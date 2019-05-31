В Якутске двое юных велосипедистов стали участниками ДТП
Дети получили различные травмы
Проводятся административные расследования.
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В Якутске двое юных велосипедистов стали участниками ДТП.
Вечером 26 мая водитель автомобиля «Ниссан», выезжая с прилегающей территории дома № 49 на ул. Дежнева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом.
На следующий день около 11 утра на ул. Совхозная в селе Хатассы водитель «УАЗ-31514» при повороте направо сбил ехавшего на велосипеде ребенка.
В результате ДТП оба мальчика получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Проводятся административные расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU