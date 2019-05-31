На территории Якутии действуют 27 лесных пожаров. Тушат только один

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-31T09:47:24+03:00

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По оперативным данным на утро 31 мая на территории республики действуют 27 лесных пожаров. Тушат только один, в Таттинском районе, на площади 40 га.

Тушение 26 зарегистрированных возгораний в Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Таттинском и Томпонском районах на общей площади 22,9 га приостановлено. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен пожаром.

В тушении лесного пожара в Таттинском районе республики задействованы трое парашютистов-пожарных, 26 десантников-пожарных, 11 работников наземной охраны лесов и три единицы техники.

Возгорания на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU