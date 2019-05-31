2019-05-31T09:36:56+03:00
Спорт

В Якутске пройдет десятый чемпионат республики по трофи-рейдам

Самой зрелищной частью мероприятия станут «Гонки без правил»
Нинель ГУСЕВА
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Участников ждут более ста километров классического трофи по самым живописным местам якутской тайгиУчастников ждут более ста километров классического трофи по самым живописным местам якутской тайги
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С 14 по 16 июня в Якутске пройдет юбилейный, десятый чемпионат республики по трофи-рейдам – отборочный этап мировой серии RFC.

Участников чемпионата ждут 3 дня сложнейших специальных секций: более ста километров классического трофи по самым живописным местам якутской тайги, специальная трасса для HARD Эндуро. Для туристических категорий пройдет увлекательное спортивное ориентирование.

15 июня жители и гости столицы смогут увидеть самую зрелищную часть чемпионата – автокросс и «Гонки без правил». Ожесточенная борьба, оглушительный рев моторов, драйв гонки – отличная возможность провести незабываемые выходные на свежем воздухе.

Регламент соревнований и предварительная регистрация участников - на сайте FAMS14.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU

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