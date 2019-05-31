В Якутске пройдет десятый чемпионат республики по трофи-рейдам
С 14 по 16 июня в Якутске пройдет юбилейный, десятый чемпионат республики по трофи-рейдам – отборочный этап мировой серии RFC.
Участников чемпионата ждут 3 дня сложнейших специальных секций: более ста километров классического трофи по самым живописным местам якутской тайги, специальная трасса для HARD Эндуро. Для туристических категорий пройдет увлекательное спортивное ориентирование.
15 июня жители и гости столицы смогут увидеть самую зрелищную часть чемпионата – автокросс и «Гонки без правил». Ожесточенная борьба, оглушительный рев моторов, драйв гонки – отличная возможность провести незабываемые выходные на свежем воздухе.
Регламент соревнований и предварительная регистрация участников - на сайте FAMS14.RU.
ИСТОЧНИК KP.RU