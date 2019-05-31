В Якутии продолжают находить фрагменты ракетоносителя «Союз 2.1»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-31T09:00:35+03:00

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В Якутии продолжают находить фрагменты второй ступени ракетоносителя «Союз 2.1», стартовавшего 27 декабря прошлого года с космодрома «Восточный».

В настоящее время поиски «космического мусора» ведутся на территории Вилюйского района республики. Об этом сообщил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев на своей странице в соцсети.

В поисковых работах принимают участие сотрудники госкорпорации «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», минэкологии и службы спасения Якутии, сотрудники администрации Вилюйского района и Югюлятского наслега. Поиски ведутся с воздуха, задействован вертолет.

27 декабря 2018 года ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Восточный» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В». Этот запуск стал четвертым в истории космодрома с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU