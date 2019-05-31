СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-31T08:17:49+03:00

1 августа по железной дороге с Нижнего Бестяха начнут перевозить пассажиров

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С железнодорожного вокзала Нижнего Бестяха до Якутска будут курсировать автобусы. Обеспечить регулярную перевозку пассажиров с вокзала в столицу и обратно минтрансу республики поручил вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников.

С 1 августа начинаются регулярные пассажирские перевозки по железной дороге с Нижнего Бестяха.

Генеральный директор якутского автовокзала Саргылана Готовцева попросила ускорить проведение конкурса по отбору перевозчиков среди индивидуальных предпринимателей и юрлиц на осуществление междугородных автобусных перевозок.

Автовокзал готов выдавать займы для предпринимателей, чтобы они могли закупить требуемое для перевозок пассажиров и багажа оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU