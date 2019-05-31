С железнодорожного вокзала Нижнего Бестяха до Якутска будут курсировать автобусы
С железнодорожного вокзала Нижнего Бестяха до Якутска будут курсировать автобусы. Обеспечить регулярную перевозку пассажиров с вокзала в столицу и обратно минтрансу республики поручил вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников.
С 1 августа начинаются регулярные пассажирские перевозки по железной дороге с Нижнего Бестяха.
Генеральный директор якутского автовокзала Саргылана Готовцева попросила ускорить проведение конкурса по отбору перевозчиков среди индивидуальных предпринимателей и юрлиц на осуществление междугородных автобусных перевозок.
Автовокзал готов выдавать займы для предпринимателей, чтобы они могли закупить требуемое для перевозок пассажиров и багажа оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU