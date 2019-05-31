СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-31T08:09:10+03:00

Будут определены имена сильнейших борцов азиатского континента в трех весовых категориях: до 63 кг, 75 и 95 кг.

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8 июня в Якутске пройдет международный турнир по борьбе хапсагай «Кубок Азии». Шестой по счету турнир промоушена «Саха Арена» обретет международный статус.

В соревнованиях примут участие восемь команд. Будут бороться сильнейшие спортсмены из Монголии, Южной Кореи, Якутии, Тывы и Бурятии.

Турнир пройдет по правилам «Саха Арена» в формате «стенка на стенку». Будут определены имена сильнейших борцов азиатского континента в трех весовых категориях: до 63 кг, 75 и 95 кг.

Республику будут представлять сразу 4 команды: сборная Якутии, а также команды из Верхневилюйского, Сунтарского и Таттинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU