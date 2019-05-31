Прокуратура Якутии забраковала еще один дом для сирот
Жить там зимой невозможно из-за холода в квартирах
Суд обязал администрацию района произвести капитальный ремонт дома.Фото: Нинель ГУСЕВА
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Прокуратура Якутии забраковала еще один дом для сирот – на этот раз в Чурапчинском районе республики. Проверку соблюдения жилищных прав специалисты надзорного ведомства провели по обращению граждан.
Как выяснилось, администрация района предоставлены детям-сиротам квартиры в 8-квартирном жилом доме. Проверка подтвердила, что жить там зимой невозможно из-за некачественного утепления стен в квартирах.
Суд поддержал требования прокурора и обязал администрацию района произвести капитальный ремонт дома. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU