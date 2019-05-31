СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-31T05:05:49+03:00

Мужчина с куском шлакоблока в руках пытался проникнуть в чужие квартиры

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В Якутске задержали пьяного хулигана, который терроризировал целый подъезд. Молодой мужчина с куском шлакоблока в руках проник в подъезд, дергал за все ручки в поисках незапертой двери и пытался проникнуть в чужие квартиры.

До приезда наряда полиции хулигана задержал один из жильцов – сотрудник полиции. Злоумышленник был передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний безработный местный житель.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU