В Якутске задержали пьяного хулигана, который терроризировал целый подъезд
Мужчина с куском шлакоблока в руках пытался проникнуть в чужие квартиры
Нарушителю выписали штраф за мелкое хулиганство.Фото: Архив "КП"
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В Якутске задержали пьяного хулигана, который терроризировал целый подъезд. Молодой мужчина с куском шлакоблока в руках проник в подъезд, дергал за все ручки в поисках незапертой двери и пытался проникнуть в чужие квартиры.
До приезда наряда полиции хулигана задержал один из жильцов – сотрудник полиции. Злоумышленник был передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний безработный местный житель.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU