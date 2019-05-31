В Среднеколымске восстановят пострадавшие во время паводка дороги

СЕГОДНЯ 03:29 2019-05-31T03:30:18+03:00

Сейчас самая напряженная ситуация с паводком в Нижнеколымском районе.

Период весеннего половодья на Колыме прошел более спокойно, чем годом ранее

Изменить размер текста: A A

Вопросы ликвидации последствий весеннего половодья на Колыме обсудили на совещании с участием Айсена Николаева. Глава Якутии дал поручение правительству республики компенсировать разрушения, которые были причинены дорожной сети Среднеколымска.

Нынешней весной паводок на Колыме прошел более спокойно, чем годом ранее. Сейчас самая напряженная ситуация в Нижнеколымском районе. На местах действует большая оперативная группа с участием МЧС, службы спасения и администрации района.

- Надеемся, что все-таки погодные условия не будут резко ухудшаться, и паводок в районе пройдет спокойно, как по верхней, так и по средней Колыме, – отметил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU