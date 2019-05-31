Подписана дорожная карта сотрудничества Якутии с фондом «Сколково»

СЕГОДНЯ 02:58 2019-05-31T02:58:54+03:00

В сентябре 2019 года пройдет Дальневосточный стартап-тур «Стартап Экспедиция»

Изменить размер текста: A A

В рамках деловой программы седьмой международной конференции «Startup Village» в Москве подписана дорожная карта сотрудничества Якутии и Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково»).

Дорожная карта определяет организацию ряда мероприятий, направленных на развитие инновационных стартапов республики, внедрение ведущих инновационных проектов фонда «Сколково» на территории Якутии, инновационных проектов по реализации проекта «Умный город» и других.

В числе прочего, дорожной картой предусмотрено содействие в получении технопарком «Якутия» статуса регионального оператора фонда «Сколково». Это позволит резидентам технопарка участвовать в различных грантах и получить доступ к уникальным возможностям инновационного центра Сколково, к его сервисам и центрам коллективного пользования.

В сентябре 2019 года запланировано совместное проведение Дальневосточного стартап-тура «Стартап Экспедиция».

ИСТОЧНИК KP.RU