Расписание движения паромов Якутск - Нижний Бестях
На линии задействованы 11 паромов
Тарифы остались на уровне 2016 года.Фото: ЯСИА
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На сегодняшний день на маршруте Якутск - Нижний Бестях задействовано 11 паромов. Тарифы остались на уровне 2016 года.
Как сообщает Минтранс Якутии, все причалы обустроены, организованы парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром в пределах границ причалов.
Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях.
Разработана схема движения транспортных средств, будет установлен переносной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU