2019-05-30T11:05:53+03:00
Общество

Расписание движения паромов Якутск - Нижний Бестях

На линии задействованы 11 паромов
Нинель ГУСЕВА
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Тарифы остались на уровне 2016 года.Тарифы остались на уровне 2016 года.Фото: ЯСИА
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На сегодняшний день на маршруте Якутск - Нижний Бестях задействовано 11 паромов. Тарифы остались на уровне 2016 года.

Как сообщает Минтранс Якутии, все причалы обустроены, организованы парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром в пределах границ причалов.

Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

Разработана схема движения транспортных средств, будет установлен переносной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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