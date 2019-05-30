Расписание движения паромов Якутск - Нижний Бестях

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-30T11:05:53+03:00

Тарифы остались на уровне 2016 года. Фото: ЯСИА

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На сегодняшний день на маршруте Якутск - Нижний Бестях задействовано 11 паромов. Тарифы остались на уровне 2016 года.

Как сообщает Минтранс Якутии, все причалы обустроены, организованы парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром в пределах границ причалов.

Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

Разработана схема движения транспортных средств, будет установлен переносной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU