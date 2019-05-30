СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-30T10:44:51+03:00

Средняя сумма задолженности по алиментам в Якутии – 168 тысяч рублей.

Количество нерадивых родителей в республике перевалило за 7,5 тысяч

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Жители Якутии задолжали по алиментам больше миллиарда рублей.

За 4 месяца 2019 года на исполнении у судебных приставов республики находилось 7543 исполнительных производства о взыскании алиментов. За это время без малого три тысячи жителей республики, за которыми числятся долги по алиментам, стали невыездными.

Возбуждено 117 уголовных дел за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. По двум из них суд приговорил злостных алиментщиков к лишению свободы в колонии общего режима.

При этом, по данным республиканской службы судебных приставов, большинство должников - мужчины 35-40 лет, они находятся в новом браке (зарегистрированном или гражданском), воспитывают других детей и работают неофициально или являются безработными.

В рамках Всероссийского рейда по исполнительным производствам о взыскании алиментов наложены аресты на имущество должников на общую сумму 5,8 млн рублей, у некоторых должников установлены источники доходов, взыскано 371 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU