2019-05-30T10:10:15+03:00
Общество

В Якутске пройдет II Дальневосточный Медиафорум

Основной акцент будет сделан на технологиях информационной работы в сети интернет и SMM
Нинель ГУСЕВА
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Тема форума - «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве».Тема форума - «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве».
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С 29 июня по 2 июля в Якутске пройдет II Дальневосточный Медиафорум. Тема форума - «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве».

В форматах форсайт-сессий, круглых столов, дискуссий, деловых игр и мастер-классов участники обсудят темы информационного сопровождения реализации нацпроектов, эффективной работы в соцсетях и защиты репутации в СМИ. Основной акцент будет сделан на технологиях информационной работы в сети интернет и SMM.

В рамках Дальневосточной медиашколы выступят более 15 спикеров: представители федеральных и региональных СМИ, ведущих коммуникационных агентств России, члены авторитетных деловых и профессиональных сообществ, а также руководители пресс-служб и PR-департаментов дальневосточных компаний.

Организаторы мероприятия – аппарат полпреда Президента России в ДФО, администрация главы и правительства Якутии, холдинг «Сахамедиа» и фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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