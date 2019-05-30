2019-05-30T07:47:38+03:00
Общество

«Танцуем вместе»: в Якутске открывается бесплатная танцплощадка для всех желающих

Хореографы научат самым разным танцам — от современных до бальных
Нинель ГУСЕВА
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Первое занятие современными танцами проведет хореограф Николай Негнюров.Первое занятие современными танцами проведет хореограф Николай Негнюров.Фото: ЯСИА
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Летом в Якутске будет работать бесплатная танцевальная площадка для всех желающих. Проект «Танцуем вместе» направлен на развитие танцевального движения и интересного досуга для людей всех возрастов.

Вечерами по будням на площадке Дворца детского творчества будет работать танцевальная площадка для всех желающих и без платы за вход. Всех желающих ждут занятия танцами под руководством профессиональных хореографов — от современных до бальных.

3 июня в 18:30 первое занятие современными танцами проведет хореограф Николай Негнюров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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