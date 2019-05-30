«Танцуем вместе»: в Якутске открывается бесплатная танцплощадка для всех желающих
Хореографы научат самым разным танцам — от современных до бальных
Первое занятие современными танцами проведет хореограф Николай Негнюров.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Летом в Якутске будет работать бесплатная танцевальная площадка для всех желающих. Проект «Танцуем вместе» направлен на развитие танцевального движения и интересного досуга для людей всех возрастов.
Вечерами по будням на площадке Дворца детского творчества будет работать танцевальная площадка для всех желающих и без платы за вход. Всех желающих ждут занятия танцами под руководством профессиональных хореографов — от современных до бальных.
3 июня в 18:30 первое занятие современными танцами проведет хореограф Николай Негнюров.
ИСТОЧНИК KP.RU