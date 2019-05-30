3 июня по всей Якутии завоют сирены
В республике проверят работу автоматизированной системы оповещения населения
В это время прервется вещание республиканских и городских телеканалов и радиостанций.
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3 июня в 10:00 по якутскому времени по всей республике завоют сирены. Ежеквартальная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет с практическим запуском электросирен по Якутску и райцентрам.
В это время прервется вещание теле- и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций.
Главное управление МЧС Якутии просит жителей республики сохранять спокойствие и прослушать речевые сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU