2019-05-30T06:16:28+03:00
Общество

В лесах Якутии объявили войну сибирскому шелкопряду

Программа рассчитана на пять лет
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Ловушки установлены севернее Покровска на общей площади 212 га.Ловушки установлены севернее Покровска на общей площади 212 га.
Изменить размер текста:

В лесах Хангаласского района установили феромонные ловушки для сибирского шелкопряда. Программа выявления лесных вредителей в зонах наибольшего фитосанитарного риска рассчитана на пять лет.

В этом году феромонные ловушки установлены севернее Покровска на общей площади 212 га.

Они абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки эффективно выявлять очаги заражения вредителями на больших территориях, предотвращать их распространение и успешно бороться с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске пройдет II Дальневосточный Медиафорум
«Танцуем вместе»: в Якутске открывается бесплатная танцплощадка для всех желающих
Житель Якутска, под Новый год зарезавший приятеля, отправится в колонию на 10 лет
3 июня по всей Якутии завоют сирены
Через реку Вилюй построят сразу 3 моста
До конца года 495 молодых семей Якутии получат социальную выплату на жилье
На автобусных остановках Якутска появятся автоинформаторы
31 мая в Якутске пройдет молодежный фестиваль «ГудФест»
Канадские лесные бизоны успешно прижились в Якутии
В Жиганском районе руководитель учреждения украл 87 тонн газоконденсата
В Якутске подводят итоги работы новых очистных сооружений
В Якутии установлен единый день выполнения нормативов ГТО
В Якутии задержали двух браконьеров
Ремонт двух школ, детсада и благоустройство улиц: куда пойдут деньги вместо покупки акций «Водоканала»
В Якутске незадачливый домушник забыл в обворованной квартире свои вещи
Густой ледоход проходит по территории Верхоянского, Оленекского и Усть-Янского районов
Проект строительства Ленского моста набирает обороты
Уровень радиации в Якутии находится на уровне естественных значений
Пожарные проверяют летние лагеря Якутии
В 2019 году в Якутии школу закончат 8 тысяч ребят
В Якутске пройдет съезд коллекционеров
У Якутска появится еще одна администрация – молодежная
В рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках