В лесах Якутии объявили войну сибирскому шелкопряду
Программа рассчитана на пять лет
Ловушки установлены севернее Покровска на общей площади 212 га.
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В лесах Хангаласского района установили феромонные ловушки для сибирского шелкопряда. Программа выявления лесных вредителей в зонах наибольшего фитосанитарного риска рассчитана на пять лет.
В этом году феромонные ловушки установлены севернее Покровска на общей площади 212 га.
Они абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки эффективно выявлять очаги заражения вредителями на больших территориях, предотвращать их распространение и успешно бороться с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU