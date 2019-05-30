2019-05-30T04:45:21+03:00
Общество

Через реку Вилюй построят сразу 3 моста

Это поможет обеспечить круглогодичное сообщение по одноименной федеральной трассе
Нинель ГУСЕВА
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Самый крупный мост будет находиться в Верхневилюйском районе республики.Самый крупный мост будет находиться в Верхневилюйском районе республики.
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Через реку Вилюй построят несколько мостов, что обеспечит круглогодичное транспортное сообщение по одноименной автодороге. Об этом глава Якутии сообщил во время прямого эфира сразу на четырех площадках в соцсетях.

- Мы понимаем, что автодорога «Вилюй» должна быть круглогодичной. На первом этапе круглогодичное транспортное сообщение будет обеспечено от Якутска до Мирного, а затем — от Мирного до Иркутска. Соответственно, чтобы мы могли в любое время туда добраться, должен быть построен не один мост, а по меньшей мере три, — сказал Айсен Николаев.

Это позволит сделать автодорогу «Вилюй» одной из важнейших федеральных трасс, а республика впервые получит прямое автомобильное сообщение Иркутск – Мирный – Якутск – Магадан.

По словам главы региона, самый крупный мост будет находиться в Верхневилюйском районе. Уже ведется активное строительство мостов через реки Марха и Тюкян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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