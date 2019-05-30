2019-05-30T04:40:26+03:00
Общество

До конца года 495 молодых семей Якутии получат социальную выплату на жилье

В первую очередь в список льготников включаются семьи с 3 и более детьми
Нинель ГУСЕВА
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Молодым семьям с детьми выплачивается 35% от средней стоимости квартиры, супругам без детей - 30%.Молодым семьям с детьми выплачивается 35% от средней стоимости квартиры, супругам без детей - 30%.
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495 семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, до конца года получат социальную выплату на жилье. На эти цели предусмотрено 475 млн рублей.

230 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 20 млн – из бюджета республики и 225 млн рублей - из бюджетов органов местного самоуправления. В Якутске на эти цели предусмотрено 106 млн рублей, улучшить свои жилищные условия смогут 80 семей.

Молодым семьям с детьми выплачивается 35% от средней стоимости квартиры, супругам без детей - 30%. Средства могут быть использованы на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках, оплату работ по строительству дома. Участники, получившие сертификаты, недостающую сумму доплачивают из собственных средств.

Социальную выплату можно использовать для уплаты первоначального взноса ипотечного, жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ним.

В первую очередь в список включаются семьи, вставшие на учет до 1 марта 2005 года, а также семьи с 3 и более детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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