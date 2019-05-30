На автобусных остановках Якутска появятся автоинформаторы
Bus-анонсер представляет собой мини-компьютер с колонками, подключенный к интернету
На сегодня 10 из 25 теплых остановок оснащены необходимым оборудованием.Фото: ЯСИА
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В Якутске на теплых автобусных остановках установят автоинформаторы, которые будут извещать людей с ограниченными возможностями здоровья о прибытии автобуса.
Bus-анонсер представляет собой мини-компьютер с двумя акустическими системами, подключенный к интернету.
Сегодня 10 из 25 теплых остановок оснащены необходимым оборудованием и готовы к установке программного обеспечения.
Постановление окружной администрации Якутска об оснащении остановок автоинформаторами, сообщающими о прибытии автобусов, вступило в силу 27 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU