2019-05-30T03:53:15+03:00
Общество

На автобусных остановках Якутска появятся автоинформаторы

Bus-анонсер представляет собой мини-компьютер с колонками, подключенный к интернету
Нинель ГУСЕВА
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На сегодня 10 из 25 теплых остановок оснащены необходимым оборудованием.На сегодня 10 из 25 теплых остановок оснащены необходимым оборудованием.Фото: ЯСИА
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В Якутске на теплых автобусных остановках установят автоинформаторы, которые будут извещать людей с ограниченными возможностями здоровья о прибытии автобуса.

Bus-анонсер представляет собой мини-компьютер с двумя акустическими системами, подключенный к интернету.

Сегодня 10 из 25 теплых остановок оснащены необходимым оборудованием и готовы к установке программного обеспечения.

Постановление окружной администрации Якутска об оснащении остановок автоинформаторами, сообщающими о прибытии автобусов, вступило в силу 27 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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