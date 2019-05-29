2019-05-29T11:02:25+03:00
Дом. Семья

Канадские лесные бизоны успешно прижились в Якутии

В 2019 году в двух питомниках родилось больше двадцати телят
Нинель ГУСЕВА
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На сегодняшний день общая численность бизонов на территории Якутии достигла 195 голов.На сегодняшний день общая численность бизонов на территории Якутии достигла 195 голов.
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Канадские лесные бизоны успешно прижились в Якутии. К концу 2018 года в специализированных питомниках "Усть Буотама" и "Тымпынай" их общая численность достигла 195 голов.

В 2019 году первый теленок появился на свет 13 апреля в питомнике «Усть-Буотама». С этого момента обоих питомниках родился 21 теленок. Период отела у лесных бизонов проходит с апреля о середины июня, поэтому специалисты ожидают еще пополнения.

Проект по восстановлению естественно-исторического ареала лесного бизона на территории природных парков "Синяя" и "Ленские столбы" реализует дирекция биоресурсов Минэкологии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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