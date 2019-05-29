В Якутии задержали двух браконьеров

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-29T07:05:33+03:00

У мужчин изъяты охотничьи ружья и боеприпасы.

В Оймяконском и Томпонском районах сезон охоты на уток завершился 24 мая

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Сотрудники полиции Якутии проводят рейды, направленные на пресечение нарушений правил охоты.

25 мая инспекторы ГАИ остановили на 412 км федеральной трассы «Колыма» автомашину «УАЗ». В салоне авто у 53-летнего жителя Оймяконского района находились 8 мешков и один картонный ящик с тушками птиц.

Добычей браконьера стали 11 чирков-клоктунов, в том числе 6 самок. Эта птица занесена в Красную книгу России, а также охраняется отдельными международными соглашениями.

По предварительным оценкам общий ущерб, нанесенный экосистеме, превысил 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Изъятые биоресурсы направлены на исследование в Институт биологических проблем и криолитозоны СО РАН.

28 мая на том же участке дороги сотрудники ГАИ остановили внедорожник. В салоне авто также находились тушки водоплавающей птицы, в том числе один чирок-клоктун. Проводится проверка.

У обоих браконьеров изъяты охотничьи ружья и боеприпасы.

В Оймяконском и Томпонском районах сезон охоты на уток завершился 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU