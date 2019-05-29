2019-05-29T06:42:51+03:00
Общество

Ремонт двух школ, детсада и благоустройство улиц: куда пойдут деньги вместо покупки акций «Водоканала»

Работы по выемке грунта для выравнивания подтопляемых участков дорог начнутся в августе
Нинель ГУСЕВА
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Соответствующие изменения в бюджет Якутска планируется внести на ближайшей сессии гордумы.Соответствующие изменения в бюджет Якутска планируется внести на ближайшей сессии гордумы.
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100 миллионов рублей, высвободившиеся за счет переноса покупки акций «Водоканала», мэрия Якутска направит на неотложные нужды города.

В их числе –благоустройство внутриквартальных проездов, укрепление фундамента школы №15, ремонт Табагинской школы и одного из детских садов, а также проведение промышленной экспертизы бесхозяйных сетей.

Накануне Сардана Авксентьева провела объезд Промышленного, Гагаринского округов и микрорайона Марха. Состояние дорог в Якутске регулярно подвергается критике со стороны жителей. Чаще всего горожане сетуют на потопы во дворах. По словам мэра, работы по выемке грунта для выравнивания подтопляемых участков дорог начнутся в августе 2019 года.

На внутриквартальное благоустройство городу необходимо предусмотреть дополнительные средства. Соответствующие изменения в бюджет Якутска планируется внести на ближайшей сессии гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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