2019-05-29T04:30:13+03:00
Происшествия

В Якутске незадачливый домушник забыл в обворованной квартире свои вещи

Возвращаться за сумкой он не стал из-за суеверия
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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В Якутске незадачливый домушник забыл в обворованной квартире свои вещи. Впоследствии мужчина был задержан за грабеж.

По словам хозяйки, из квартиры на ул. Кеши Алексеева микрорайона "Елочка" были похищены ювелирные украшения, ноутбук, нетбук и продукты. Как выяснилось, вор проник в квартиру через форточку. Покидая место преступления, он забыл сумку с телефоном, одеждой и другими личными вещами.

Снятые с них отпечатки пальцев помогли раскрыть дело. Они совпали с отпечатками задержанного накануне грабителя, который похитил телефон у работника одного из кафе-баров Якутска.

Горе-домушник рассказал оперативникам, что вспомнил о своей сумке, уже покинув квартиру, но возвращаться обратно не стал – плохая примета.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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