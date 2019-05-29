СЕГОДНЯ 04:30 2019-05-29T04:30:13+03:00

Возвращаться за сумкой он не стал из-за суеверия

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В Якутске незадачливый домушник забыл в обворованной квартире свои вещи. Впоследствии мужчина был задержан за грабеж.

По словам хозяйки, из квартиры на ул. Кеши Алексеева микрорайона "Елочка" были похищены ювелирные украшения, ноутбук, нетбук и продукты. Как выяснилось, вор проник в квартиру через форточку. Покидая место преступления, он забыл сумку с телефоном, одеждой и другими личными вещами.

Снятые с них отпечатки пальцев помогли раскрыть дело. Они совпали с отпечатками задержанного накануне грабителя, который похитил телефон у работника одного из кафе-баров Якутска.

Горе-домушник рассказал оперативникам, что вспомнил о своей сумке, уже покинув квартиру, но возвращаться обратно не стал – плохая примета.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU