Густой ледоход проходит по территории Верхоянского, Оленекского и Усть-Янского районов

СЕГОДНЯ 03:27 2019-05-29T03:27:06+03:00

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

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Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Жиганского района. Нижняя кромка наблюдается в 55 км ниже гидропоста Джарджан, густой ледоход.

На Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Нижняя кромка ледохода – в 25 км ниже села Колымское, густой ледоход. Уровень воды у Среднеколымска составляет 900 см при критическом 1200 см, чисто.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже поселка Белая Гора, густой ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Нижняя кромка – в 158 км ниже поселка Усть-Куйга, уровень воды составляет 990 см при критическом 1309 см, густой ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже одноименного поселка, уровень воды составляет 1045 см при критическом 1150 см, густой ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU