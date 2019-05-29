Уровень радиации в Якутии находится на уровне естественных значений
За последние три года обстановка существенно не изменилась
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В Якутии радиационный фактор находится на уровне естественных значений и не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.
Радиационная обстановка в пунктах наблюдений в марте-апреле 2019 года оставалась стабильной.
Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены практически все предприятия республики, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, подлежащие специальной регламентации.
В целом радиационная обстановка в Якутии за последние три года существенно не изменилась и остается удовлетворительной.
ИСТОЧНИК KP.RU