Уровень радиации в Якутии находится на уровне естественных значений

СЕГОДНЯ 03:05 2019-05-29T03:05:32+03:00

За последние три года обстановка существенно не изменилась

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В Якутии радиационный фактор находится на уровне естественных значений и не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

Радиационная обстановка в пунктах наблюдений в марте-апреле 2019 года оставалась стабильной.

Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены практически все предприятия республики, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, подлежащие специальной регламентации.

В целом радиационная обстановка в Якутии за последние три года существенно не изменилась и остается удовлетворительной.

ИСТОЧНИК KP.RU