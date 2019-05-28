Пожарные проверяют летние лагеря Якутии

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-28T12:02:15+03:00

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В преддверии сезона каникул инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях Якутии. На сегодняшний день на территории республики взяты на учет 661 объекта: летние лагеря, детские школьные площадки, загородные объекты и прочие места отдыха.

Уже проверено 254 объекта, на 35 из них выявлены 228 нарушений требований пожарной безопасности. В их числе - неисправность автоматической пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, недостаточность первичных средств пожаротушения и другие. Устранить замечания планируется до начала сезона летнего отдыха детей.

По итогам проверок к административной ответственности привлечены 3 предприятия, 66 должностных лиц и двое граждан. В органы прокуратуры и государственной власти направлено 26 информационных писем о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU