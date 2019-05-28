Пожарные проверяют летние лагеря Якутии
В преддверии сезона каникул инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях Якутии. На сегодняшний день на территории республики взяты на учет 661 объекта: летние лагеря, детские школьные площадки, загородные объекты и прочие места отдыха.
Уже проверено 254 объекта, на 35 из них выявлены 228 нарушений требований пожарной безопасности. В их числе - неисправность автоматической пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, недостаточность первичных средств пожаротушения и другие. Устранить замечания планируется до начала сезона летнего отдыха детей.
По итогам проверок к административной ответственности привлечены 3 предприятия, 66 должностных лиц и двое граждан. В органы прокуратуры и государственной власти направлено 26 информационных писем о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU