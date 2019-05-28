2019-05-28T12:02:15+03:00
Общество

Пожарные проверяют летние лагеря Якутии

В ходе рейдов выявлено 228 нарушений требований пожарной безопасности
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Устранить замечания планируется до начала сезона летнего отдыха детей.Устранить замечания планируется до начала сезона летнего отдыха детей.
Изменить размер текста:

В преддверии сезона каникул инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях Якутии. На сегодняшний день на территории республики взяты на учет 661 объекта: летние лагеря, детские школьные площадки, загородные объекты и прочие места отдыха.

Уже проверено 254 объекта, на 35 из них выявлены 228 нарушений требований пожарной безопасности. В их числе - неисправность автоматической пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, недостаточность первичных средств пожаротушения и другие. Устранить замечания планируется до начала сезона летнего отдыха детей.

По итогам проверок к административной ответственности привлечены 3 предприятия, 66 должностных лиц и двое граждан. В органы прокуратуры и государственной власти направлено 26 информационных писем о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Якутии школу закончат 8 тысяч ребят
В Якутске пройдет съезд коллекционеров
У Якутска появится еще одна администрация – молодежная
В рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках
Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох
В Якутии растет число укусов клещей
В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
В Якутске готовятся к Ысыаху Туймаады
В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины