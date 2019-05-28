В 2019 году в Якутии школу закончат 8 тысяч ребят

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-28T10:18:21+03:00

В нынешнем учебном году в республике были введены в строй новые здания пяти школ. Фото: ЯСИА

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По всей Якутии 8235 ребят оканчивают школу и готовятся к сдаче единых государственных экзаменов. Последний звонок в этом году прозвучал в 652 общеобразовательных учебных заведениях, 465 из которых – сельские.

В этом году 9 якутских школьников стали призерами заключительного этапа Всероссийских олимпиад по физике, английскому языку, литературе, физической культуре, экологии и географии. Лауреатами всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» стали 38 детей из республики.

В нынешнем учебном году в республике были введены в строй новые здания пяти школ. Главная задача, поставленная главой республики, – вхождение Якутии к 2024 году в число 15 лучших субъектов РФ по качеству образования.

ИСТОЧНИК KP.RU