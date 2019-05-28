В Якутске пройдет съезд коллекционеров

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-28T09:10:44+03:00

В Якутске ожидают приезда гостей из Москвы и Владивостока, а также известных коллекционеров из районов республики.

В одном месте можно увидеть раритетные предметы быта, старинные бумажные деньги и монеты, коллекции значков, открыток и марок

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2 июня в Якутске пройдет III съезд коллекционеров республики. В рамках объявленного в Якутии Года консолидации организаторы подготовили специализированную выставку «Дружба народов».

В прошлые годы на съезд съехались более 130 участников. На этот раз в Якутске ожидают приезда гостей из Москвы и Владивостока, а также известных коллекционеров из районов республики.

У жителей и гостей столицы республики будет уникальная возможность увидеть в одном месте раритетные предметы быта, старинные бумажные деньги и монеты, коллекции значков, открыток, марок и многое другое. Все желающие смогут пополнить свои коллекции, продать или обменять что-либо. Также на съезде вы сможете показать собственные коллекции независимым экспертам, которые бесплатно оценят подлинность и стоимость ваших раритетов.

Все желающие смогут сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей, а может даже посидеть внутри.

III съезд коллекционеров Якутии пройдет 2 июня с 10:00 до 18:00 в спорткомплексе «Модун».

ИСТОЧНИК KP.RU