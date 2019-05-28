В Якутске пройдет съезд коллекционеров
2 июня в Якутске пройдет III съезд коллекционеров республики. В рамках объявленного в Якутии Года консолидации организаторы подготовили специализированную выставку «Дружба народов».
В прошлые годы на съезд съехались более 130 участников. На этот раз в Якутске ожидают приезда гостей из Москвы и Владивостока, а также известных коллекционеров из районов республики.
У жителей и гостей столицы республики будет уникальная возможность увидеть в одном месте раритетные предметы быта, старинные бумажные деньги и монеты, коллекции значков, открыток, марок и многое другое. Все желающие смогут пополнить свои коллекции, продать или обменять что-либо. Также на съезде вы сможете показать собственные коллекции независимым экспертам, которые бесплатно оценят подлинность и стоимость ваших раритетов.
Все желающие смогут сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей, а может даже посидеть внутри.
III съезд коллекционеров Якутии пройдет 2 июня с 10:00 до 18:00 в спорткомплексе «Модун».
ИСТОЧНИК KP.RU