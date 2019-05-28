2019-05-28T06:36:56+03:00
Спорт

В рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках

Проверить свои силы смогут выйти все желающие
Нинель ГУСЕВА
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Организаторы марафона разработали для колясочников особый маршрут на стадионе «Юность».Организаторы марафона разработали для колясочников особый маршрут на стадионе «Юность».
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1 июня в рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках. Люди с ограниченными возможностями здоровья выйдут на дистанцию во второй раз.

Якутск первым протестировал формат социального марафона в 2018 году. Тогда идею равенства возможностей поддержали 64 спортсмена из Центра адаптивной физкультуры и спорта республики. В этом году традиция продолжится – организаторы марафона разработали для колясочников особый маршрут на стадионе «Юность».

Победители дистанций «Зелёного марафона» будут награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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