Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох

СЕГОДНЯ 05:40 2019-05-28T05:40:07+03:00

Паромы будут курсировать с интервалом не более двух часов.

Тарифы на перевозки остались на уровне 2016 года

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27 мая началось регулярное движение паромов по маршруту Качикатцы - Мохсоголлох в Хангаласском района.

Паромы будут курсировать с интервалом не более двух часов.

В столице республики судоходная обстановка открылась 25 мая. На линии Якутск-Нижний Бестях курсируют 11 паромов. Все перевозчики обустроили причалы и приступили к перевозкам.

Тарифы на перевозки остались на уровне 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU