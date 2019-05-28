Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох
Тарифы на перевозки остались на уровне 2016 года
Паромы будут курсировать с интервалом не более двух часов.
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27 мая началось регулярное движение паромов по маршруту Качикатцы - Мохсоголлох в Хангаласском района.
Паромы будут курсировать с интервалом не более двух часов.
В столице республики судоходная обстановка открылась 25 мая. На линии Якутск-Нижний Бестях курсируют 11 паромов. Все перевозчики обустроили причалы и приступили к перевозкам.
Тарифы на перевозки остались на уровне 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU