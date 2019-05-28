В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия
В Среднеколымском районе Якутии по представлению прокуратуры депутат одного наслежного совета освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина не предоставил сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный срок. Прокуратура района внесла в адрес председателя наслежного совета депутатов представление об устранении нарушений закона.
Нарушение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, стало причиной досрочного прекращения полномочий народного избранника в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU