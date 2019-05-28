В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-28T04:12:01+03:00

О нарушении закона стало известно по итогам прокурорской проверки. Фото: Архив "КП"

Народный избранник не предоставил сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Изменить размер текста: A A

В Среднеколымском районе Якутии по представлению прокуратуры депутат одного наслежного совета освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина не предоставил сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный срок. Прокуратура района внесла в адрес председателя наслежного совета депутатов представление об устранении нарушений закона.

Нарушение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, стало причиной досрочного прекращения полномочий народного избранника в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU