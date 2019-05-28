Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района

СЕГОДНЯ 04:02 2019-05-28T04:02:13+03:00

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов.

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По состоянию на 9:00 28 мая активная фаза ледохода на Лена проходит по территории Жиганского района. Его нижняя кромка в 80 км ниже Жиганска, густой ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 285 км ниже Среднеколымска, густой ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже поселка Белая Гора, уровень воды составляет 799 см при критическом 1202 см, средний ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже поселка Усть-Куйга, уровень воды составляет 550 см при критическом 1200 см, густой ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU