Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
По состоянию на 9:00 28 мая активная фаза ледохода на Лена проходит по территории Жиганского района. Его нижняя кромка в 80 км ниже Жиганска, густой ледоход.
На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 285 км ниже Среднеколымска, густой ледоход.
На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже поселка Белая Гора, уровень воды составляет 799 см при критическом 1202 см, средний ледоход.
На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже поселка Усть-Куйга, уровень воды составляет 550 см при критическом 1200 см, густой ледоход.
Подтопленных населенных пунктов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU