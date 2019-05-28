2019-05-28T03:23:40+03:00
Общество

В Якутске готовятся к Ысыаху Туймаады

Национальный праздник встречи лета пройдет в местности Yс Хатын 29-30 июня.
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
За разработку концепции оформления праздника в этом году отвечает агентство «New Vision».За разработку концепции оформления праздника в этом году отвечает агентство «New Vision».
Изменить размер текста:

В Якутске началась подготовка к проведению национального праздника «Ысыах Туймаады - 2019» в местности Ус Хатын.

За разработку концепции оформления праздника в этом году отвечает агентство «New Vision». Прошлогоднее оформление демонтируют 7 июня, монтаж нового начнут 21 июня. Разработка концепции завершится в начале июня.

Для организации торговли и питания будут достроены еще 6 метров торгового ряда. Во время праздника традиционно будут работать продовольственные и ювелирные магазины. В торговых рядах планируется провести косметический ремонт. На сегодня заключено 255 соглашений о предоставлении тусулгэ с различными муниципальными образованиями, предприятиями и организациями.

На прошлой неделе начата уборка территории, откачка воды с заниженных мест, приведены в порядок 115 туалетов.

Национальный праздник «Ысыах Туймаады - 2019» пройдет в местности Yс Хатын 29-30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске пройдет съезд коллекционеров
У Якутска появится еще одна администрация – молодежная
В рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках
Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох
В Якутии растет число укусов клещей
В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины