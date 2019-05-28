В Якутске готовятся к Ысыаху Туймаады

СЕГОДНЯ 03:23 2019-05-28T03:23:40+03:00

За разработку концепции оформления праздника в этом году отвечает агентство «New Vision».

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В Якутске началась подготовка к проведению национального праздника «Ысыах Туймаады - 2019» в местности Ус Хатын.

За разработку концепции оформления праздника в этом году отвечает агентство «New Vision». Прошлогоднее оформление демонтируют 7 июня, монтаж нового начнут 21 июня. Разработка концепции завершится в начале июня.

Для организации торговли и питания будут достроены еще 6 метров торгового ряда. Во время праздника традиционно будут работать продовольственные и ювелирные магазины. В торговых рядах планируется провести косметический ремонт. На сегодня заключено 255 соглашений о предоставлении тусулгэ с различными муниципальными образованиями, предприятиями и организациями.

На прошлой неделе начата уборка территории, откачка воды с заниженных мест, приведены в порядок 115 туалетов.

Национальный праздник «Ысыах Туймаады - 2019» пройдет в местности Yс Хатын 29-30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU