2019-05-27T11:30:11+03:00
Общество

В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники

Ребятишки смогут поучаствовать в конкурсах по пожарной тематике и примерить боевую одежду пожарного
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования пройдет на Комсомольской площади.Выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования пройдет на Комсомольской площади.
Изменить размер текста:

1 июня в Якутске будет организована выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Ко Дню защиты детей сотрудники 5 отряда федеральной противопожарной службы проведут для маленьких якутян конкурсы по пожарной тематике.

В этот день ребятишки смогут поучаствовать в конкурсе чтецов и конкурсе рисунков на асфальте, посоревноваться в пожарной эстафете и, конечно же, примерить боевую одежду пожарного.

Победителей и призеров конкурсов ждут призы. Мероприятие пройдет на Комсомольской площади с 10.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины