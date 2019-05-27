В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
Ребятишки смогут поучаствовать в конкурсах по пожарной тематике и примерить боевую одежду пожарного
Выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования пройдет на Комсомольской площади.
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1 июня в Якутске будет организована выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Ко Дню защиты детей сотрудники 5 отряда федеральной противопожарной службы проведут для маленьких якутян конкурсы по пожарной тематике.
В этот день ребятишки смогут поучаствовать в конкурсе чтецов и конкурсе рисунков на асфальте, посоревноваться в пожарной эстафете и, конечно же, примерить боевую одежду пожарного.
Победителей и призеров конкурсов ждут призы. Мероприятие пройдет на Комсомольской площади с 10.00 до 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU