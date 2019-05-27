В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-27T11:30:11+03:00

Выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования пройдет на Комсомольской площади.

Ребятишки смогут поучаствовать в конкурсах по пожарной тематике и примерить боевую одежду пожарного

Изменить размер текста: A A

1 июня в Якутске будет организована выставка пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Ко Дню защиты детей сотрудники 5 отряда федеральной противопожарной службы проведут для маленьких якутян конкурсы по пожарной тематике.

В этот день ребятишки смогут поучаствовать в конкурсе чтецов и конкурсе рисунков на асфальте, посоревноваться в пожарной эстафете и, конечно же, примерить боевую одежду пожарного.

Победителей и призеров конкурсов ждут призы. Мероприятие пройдет на Комсомольской площади с 10.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU