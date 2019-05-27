В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-27T09:28:57+03:00

Мужчина нарушил подписку о невыезде и с сентября 2018 года находится в федеральном розыске за совершение кражи.

О водителе бортовой автомашины, который ведет себя неадекватно, сообщил неравнодушный гражданин

Изменить размер текста: A A

В Якутии задержали преступника, который более полугода находился в федеральном розыске. Помощь в задержании оказали неравнодушные граждане.

Утром 26 мая в дежурную часть позвонил мужчина. Он сообщил о неадекватном водителе бортового автомобиля «УАЗ» на ул. Степана Ефремова в Покровске. Вскоре схожую по описанию машину остановили инспекторы ДПС.

За рулем авто находился мужчина 1976 года рождения с заметными признаками алкогольного опьянения. Прибор «Алкотест» выявил результат 0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

При проверке по базе данных ОВД выяснилось, что мужчина нарушил подписку о невыезде и с сентября 2018 года находится в федеральном розыске за совершение кражи.

Подозреваемый доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, машина помещена на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU