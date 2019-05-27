Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
VII Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года. Такое решение было принято на совещании по развитию кинематографа под руководством главы республики Айсена Николаева.
Министерство культуры республики и оргкомитет долгое время вели переговоры о смене даты мероприятия. Провести седьмой по счету Якутский кинофестиваль традиционно планировалось в сентябре 2019 года, но отныне организаторы намерены проводить его в марте.
- Якутия славится своими морозами, а март — благоприятный месяц, когда можно показать и туристический потенциал показать, и сделать хорошую культурную программу для гостей, - отметила руководитель отдела развития профессионального искусства и кино минкультуры республики Ирина Энгелис.
Айсен Николаев идею одобрил и поручил главе ведомства вплотную заняться планированием кинофестиваля на следующий год, сообщает ЯСИА.
ИСТОЧНИК KP.RU