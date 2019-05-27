В Якутии действует один лесной пожар
5 гектаров леса горит в Горном районе
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 12 лесных пожаров.Фото: ЯСИА
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27 мая на территории Якутии зарегистрирован один лесной пожар. 5 гектаров леса горит в Горном районе республики.
В тушении пожара задействованы 6 парашютистов-пожарных, 14 десантников-пожарных и три единицы техники. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 12 лесных пожаров.
Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.
Если вы стали свидетелем пожара, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу: 8-4112-44-74-76, или позвоните на прямую линию лесоохраны: 8-800-100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU