В Якутии действует один лесной пожар

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-27T07:19:27+03:00

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 12 лесных пожаров. Фото: ЯСИА

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27 мая на территории Якутии зарегистрирован один лесной пожар. 5 гектаров леса горит в Горном районе республики.

В тушении пожара задействованы 6 парашютистов-пожарных, 14 десантников-пожарных и три единицы техники. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 12 лесных пожаров.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

Если вы стали свидетелем пожара, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу: 8-4112-44-74-76, или позвоните на прямую линию лесоохраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU