Задай вопрос начальнику управления образования Якутска

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-27T07:15:31+03:00

Алексей Семенов расскажет о начале периода ЕГЭ и ОГЭ, подготовке к сезону летних лагерей и профориентации старшеклассников. Фото: ЯСИА

Прямой эфир Алексеем Семеновым - сегодня на канале «Россия 24»

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27 мая в 21:00 начальник управления образования Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24».

Алексей Семенов расскажет о начале основного периода ЕГЭ и ОГЭ у школьников, подготовке к началу летней оздоровительной кампании, профориентации старшеклассников и ответит на вопросы жителей столицы.

Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру: (4112)32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU