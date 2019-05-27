2019-05-27T07:02:18+03:00
Общество

Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды

В городе будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка теплосетей к грядущему отопительному сезону.После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка теплосетей к грядущему отопительному сезону.
Изменить размер текста:

С 28 по 30 мая и с 4 по 6 июня в Якутске будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер. Для выявления и своевременной ликвидации дефектов специалисты обследуют 472 км городских теплосетей.

Как сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ, в период проведения испытаний будет осуществлено кратковременное прекращение горячего водоснабжения. Всем потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться к трубопроводам и не производить работ на тепловых сетях.

После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка теплосетей к грядущему отопительному сезону. Предстоят капремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения и другие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины