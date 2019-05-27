Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 07:02 2019-05-27T07:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С 28 по 30 мая и с 4 по 6 июня в Якутске будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер. Для выявления и своевременной ликвидации дефектов специалисты обследуют 472 км городских теплосетей.

Как сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ, в период проведения испытаний будет осуществлено кратковременное прекращение горячего водоснабжения. Всем потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться к трубопроводам и не производить работ на тепловых сетях.

После завершения гидравлических испытаний начнется подготовка теплосетей к грядущему отопительному сезону. Предстоят капремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения и другие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU